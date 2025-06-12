Аномальна погода і тут наробила лиха. Популярний продукт може рости в ціні через дефіцит

Неврожай прогнозують не лише в Україні

У 2025 році люди можуть зіткнутися з дефіцитом меду. В Україні можуть зібрати лише третину від торішнього врожаю.

Ця проблема має глобальний характер, адже аналогічні труднощі фіксують і в країнах Європи та США. Про це заявив засновник компанії "Пасіка 21" Сергій Шаронін, повідомляє "Kurkul.com".

Основні причини дефіциту меду є пізні заморозки, затяжні дощі з градом та масове отруєння бджіл. Через погодні аномалії рослини не змогли повноцінно зацвісти в період першого медозбору.

За словами Шароніна, наприклад, в Черкаській області спершу вдарили заморозки, потім тримались низькі температури, які не дозволяли виділяти нектар. А коли почала цвісти акація — тривалі дощі просто змили все.

Щодо другої хвилі медозбору, прогнози теж невтішні — її можуть зіпсувати посушливі умови. За словами фахівця, ситуація в США та ЄС навіть гірша, ніж в Україні.

"Можна впевнено сказати: у Європі, особливо Східній, перший медозбір майже не відбувся. Урожаю немає. Тобто, в основних споживачів меду зі своїм виробництвом меду погано. Це вже факт", — додав він.

Очікується, що така ситуація підштовхне ціни вгору та вплине на збільшення імпорту.

Які зараз ціна на популярні марки меду

Наприклад в "Сільпо" вартість популярного меду складає від 118,0 до 169,0 гривень за 250-400 грамів. Причому найдешевший той, що важить майже пів кіло.

"Фора" пропонує купити найпопулярніші пропозиції меду за 84,90-169,0 гривень, де в банці буде від 250 до 500 грамів.

Якщо купувати по кілограму, як пропонує "Metro", то найпопулярніші марки коштують від 159,90 до 179,90 гривень. Водночас за 4,5 кілограма потрібно віддати 639,0 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де купити кіло картоплі на 30 гривень дешевше.