Цены приятно удивляют: сколько стоят фрукты на рынке в Одессе

На рынке начали появляться домашние фрукты

После аномальной непогоды в конце весны и начале лета у украинцев начали возникать опасения, что цены на сезонные фрукты будут оставаться высокими в течение всего года. Однако на рынках уже можно заметить, что ситуация постепенно выравнивается.

Об этом говорится в сюжете "Новини Live". Журналисты показали, что происходит на одесском рынке "Привоз", куда уже поступили домашние фрукты.

Согласно данным продавцов, домашняя черешня обойдется в 140 гривен за килограмм. Абрикосы можно купить за 150 гривен и столько же будет стоить клубника из Килии.

На более экзотические "вкусняшки" цены пока выше: киви — 250 грн, манго — 300 грн, инжирная слива 250 грн. Также на рынке легко можно найти лимоны (180 грн), груши (180 грн) и мандарины (120 грн).

Голубика пока есть только импортная, потому и цена на нее высокая — 1000 грн.

Как сообщалось ранее, с началом июня наблюдается сезонное удешевление продуктов питания не только в Одессе, но и в Киеве. Ранее "Телеграф" рассказывал об актуаьных ценах на рынке "Столичный".