Безпека по-одеськи: як відпочити біля моря і не потрапити під обстріл

Усього поки що було відкрито 12 пляжів

Одеса залишається одним із головних курортів України на сьогодні, де можна провести час біля моря. Враховуючи нерідкі обстріли міста, місцева влада відкрила пляжі, які обладнані укриттями для безпеки відпочивальників.

На початку червня поточного року стало відомо, що в Одесі та Чорноморську відкрили загалом 12 пляжів:

м. Одеса: пляж "Дельфін" (дві ділянки між траверсами №12-13);

м. Одеса: "Буфет на Малому Фонтані";

м. Одеса: пляж "Великофонтанський";

м. Чорноморськ: Центральний міський пляж (вул. Пляжна, 15);

Одеська область: с. Приморське, Вилківське товариство, ділянка 600 м;

м. Одеса: пляжі "Аркадія" та "Курортний" (кілька ділянок);

м. Одеса: пляж "Чайка" (дві ділянки).

Список може бути розширений. Остаточне рішення про відкриття нової зони, як кажуть в ОВА, приймається лише після обстеження, встановлення всіх необхідних засобів оповіщення, меж купання, організації рятувальних постів та санітарного прибирання.

Яка ситуація з укриттями на пляжах в Одесі

Журналісти видання "НікВести" перевірили, наскільки швидко можна дістатися до укриття на різних пляжах Одеси. Ворожа ракета, залежно від свого типу, долітає до Одеси за 1-8 хвилин, тому дуже важливо знати, як у разі тривоги швидко знайти безпечне місце.

Так, в Аркадії пошук укриття зайняв дві хвилини. Однак у цьому випадку журналісти точно знали, де воно знаходиться, тому дорога до нього зайняла стільки часу. Самі місцеві жителі кажуть, що необхідно зробити більше вказівників, щоб люди одразу могли зорієнтуватися.

На Ланжероні ситуація з пошуком укриття була гіршою — він зайняв цілих 23 хвилини.Найближче опинилося в готелі "М1". У готелі "Немо" також є укриття — під час тривоги він відкритий. При цьому зазначається, що жодних вказівників, які ведуть туди, не було.

На сайті Одеської мерії опубліковано карту з бомбосховищами та укриттями. На ній також показані безпечні місця у районі пляжної зони.

Карта з бомбосховищами та укриттями на пляжах у Одесі/Міськрада

Карта з бомбосховищами та укриттями на пляжах у Одесі/Міськрада

Депутат Одеської районної ради Валентина Шульц в ефірі "Еспресо" сказала, що мобільних укриттів на пляжах не вистачає.

"На відкриття цих пляжів підписує дозвіл ОТУ "Одеса", а також ОВА, і там мають бути бомбосховища, мобільні укриття. Як справжня одеситка, я перевіряла пляж пізно ввечері — дуже багато знаходиться на пляжах і, на мою думку, не вистачає мобільних укриттів. Туристів багато, з дітьми, а мобільне укриття на 500 метрів одне. Можливо, згодом їх доставлять", — сказала вона.

Басейни та готелі в Одесі з укриттями

NEMO Hotel Resort & SPA

П’ятизірковий готель на березі моря має укриття на випадок повітряної тривоги. Їх обладнали ще 2023 року.

Скріншот NEMO Hotel Resort & SPA/Instagram

Beach Odess Club Hotel RED LINE

Курортний комплекс на своїй сторінці в Instagram зазначає, що всередині є укриття на випадок повітряної тривоги.

Скріншот Beach Odess Club Hotel RED LINE/Instagram

Premier Hotel Odesa

Найбільший п’ятизірковий готель в Одесі розташований за 1,1 км від такої пам’ятки, як пляж на "Малому фонтані". На офіційній сторінці в соцмережі зазначено, що у готелі є власне укриття.

Скріншот Premier Hotel Odesa/Instagram

Як знайти найближче укриття

Якщо почалася тривога і ви раптом не знаєте, де знаходиться найближче укриття, можна скористатися програмою "Дія".

У розділі "Незламність" є можливість вказати своє місце розташування та на карті висвітляться усі найближчі укриття та маршрут до них.

Як знайти найближче укриття. Скріншот "Дія"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи можна вже купатися на пляжах Одеської області та що показали проби води.