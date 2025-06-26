Дорожче, аніж на топ-курортах світу. Ціни на відпочинок в Одесі вражають

Дешевше буде відпочити в Барселоні чи на Криті

Відпочинок в Одесі влітку 2025 року може вийте дорожчим, ніж на найтоповіших світових курортах. В деяких апартаментах Одеси ціни за тиждень далеко перевищують вартість тижня в готелі в Іспанії чи Греції.

На популярному сайті з бронювання готелів є пропозиції тижневого відпочинку в Одесі за 210 тисяч гривень. За ці гроші у розпорядженні гостей будуть апартаменти у 130 квадратних метрів — дві спальні та вітальня.

Є трохи нижча цінова пропозиція. В іншому готелі за апартаменти такого ж метражу з трьома спальнями та вітальнею просять "всього" 125 тисяч гривень за тиждень. Є апартаменти з трьома спальнями за 112 тисяч гривень та 106 тисяч гривень за сім днів.

Відпочинок на закордонних курортах дешевший

Це дивує, але в Іспанії, в Греції та Дубаї тиждень відпочинку обійдеться в набагато меншу суму. Звичайно, це будуть значно менші за площею варіанти, але ж люди приїздять на море не для того, щоб сидіти у номері чи апартаментах.

Так, апартаменти в Барселоні з двома спальнями та вітальнею обійдуться у 59 384 гривні. Щоправда, вони будуть скромніші за розмірами — 52 квадратні метри. Є пропозиція готелю в Барселоні за 39 219 гривень за сім днів.

В Греції на Криті тижневий відпочинок коштує в районі 40 тисяч гривень. За сім днів у суперлюксі з краєвидом на море просять 44 080 гривень. Тиждень на віллі обійдеться у 40 641 гривню.

В ОАЕ відпочинок, порівняно з Одесою, взагалі дешевий — близько 20 тисяч гривень за тиждень. Апартаменти в Дубаї з однією спальнею — 21 383 гривні, номер-студія — 20 470.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ціни на пляжах Одеси здивували українців. Шезлонги та парасольки багатьом не по кишені.