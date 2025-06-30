По очах не б'є? У Києві за майже 8 млн продають квартиру з незвичним ремонтом (фото)

Поруч з квартирою є ліс та стадіон

У Києві на продаж виставили доволі незвичайну квартиру за космічну ціну. Житло з яскравими шпалерами та килимами продають за $190 тис. — 7,9 млн грн за актуальним курсом.

Про це свідчить відповідне оголошення про продаж на одній зі сторінок в Instagram. Зазначається, що на фото лише одна з кімнат квартири, інші обіцяють показати під час зустрічі.

"Продам квартиру. Про таку мріє кожен. 4-кімнатна з новим дизайнерським ремонтом", – йдеться в оголошенні.

Продається квартира в Києві за 190 тисяч

Квартира з незвичайним ремонто у Києві

В Києві продають незвичайну квартиру

На фото видно, що квартира вистелена на підлозі килимами з цікавим візерунком у чорно-білих кольорах. Однак і стіни однієї з кімнат мають схожий орнамент. До слова, в кімнаті немає меблів, ймовірніше, продають пусту квартиру. Також стеля кімнати не однотонна, а з візерунками.

Зауважимо, що в оголошені не вказано ані поверх, ані стан будинку, ані навіть район, сказано, що він "новий". Відомо, що у квартирі є новий санвузол, а поруч школа, дитсадок і магазини, недалеко є ліс і стадіон.

Водночас у мережі користувачі вже оцінили таку квартиру і почали жартувати. Дехто писав, що це житло у стилі "Аліса у Закавказзі", а хтось цікавився, що сталось з минулими власника.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Львові за шалені гроші продають вбиту малосімейку з пліснявою.