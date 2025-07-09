Затока на Одещині без відпочивальників, але з новими жителями: що побачили місцеві у воді (відео)

Місцеві кажуть, що переживати не варто

Затока в Одеській області вже три роки майже не приймає відпочивальників через постійну загрозу з моря та обстріли. Містечко перетворилось на кадри з фільму жахів, а в морі та лимані почали помічати дивних жителів.

Місцеві телеграм-канали Одеської області публікують відео. Там показали незвичного вужа.

У повідомленні йдеться, що це може бути нібито вуж-шахматка. Проте місцеві жителі заперечують цю інформацію і пишуть, що це нормально.

Один з користувачів зазначив, що це звичайний водяний вуж, інші писали — це нормально для місцевості зустріти такого "жителя" і вони не несуть загрози.

Що це вуж

Водяний вуж, або шахмата (Natrix tessellata), — це неотруйна змія з родини вужових, яка отримала свою назву через характерний шахматний візерунок з темних плям на сірувато-коричневому тілі. Цей вид завжди живе поблизу водойм і є спеціалізованим рибоїдом, що полює під водою та може затримувати дихання до 30 хвилин.

Попри поширені забобони, водяний вуж повністю безпечний для людини — він не агресивний, уникає контакту з людьми і при загрозі намагається сховатися у воді. Змія відіграє важливу екологічну роль, контролюючи популяції риби та підтримуючи здоров'я водних екосистем, тому потребує захисту та розуміння з боку людей.

Водяний вуж

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві побачили величезну змію.