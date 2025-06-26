Величезну змію помітили в центрі Києва. Чи варто таких боятися (відео)

Плазуні не можна займати та чіпати

У Києві помітили велику небезпечну змію. Ймовірно, йдеться про отруйного плазуна — гадюку.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що змію помітили в одному зі столичних парків.

"Жесть! Величезна змія просто в центрі Києва. Таку гадюку помітили на Печерську", — йдеться у повідомленні.

На відео видно, що змія доволі велика і прудка, вона швидко уповзла, коли її помітили. Однак якість ролика не дозволяє точно визначити, що саме це був за плазун. Якщо йдеться про гадюку — це отруйні змії, а якщо ж про вужа — вони неотруйні. Проте обидва види плазунів небезпечні, тому не слід їх чіпати та провокувати.

У мережі користувачі під відео стверджували, що ймовірніше у парку побачили вужа, але підтверджень цьому немає. До того ж більшість коментарів — жарти. Люди писали, що це нардепка Мар'яна Безугла вийшла на прогулянку, або що Києвом гуляє чиясь теща чи колишня.

Зауважимо, що у будь-якому випадку не треба займати небезпечних плазунів та тварин. Адже в Україні водяться отруйні змії, укус яких може вбити людину. До прикладу, нещодавно в Онуфріївській громаді Олександрійського району Кіровоградської області змія вкусила хлопчика. Дитина перебуває у лікарні. Лікарі швидко надали допомогу хлопчику і наразі його життю нічого не загрожує.

Раніше "Телеграф" розповідав, що змії атакували популярний курорт України.