Одеситка зізналася, скільки витрачає на себе місяць — чоловіків зачепило за живе (фото)

Чоловіки в коментарях не стримувалися — багатьох обурив сам факт таких витрат, які, на їхню думку, неможливо виправдати

Одеситка оприлюднила у своєму Instagram докладний звіт про те, скільки коштує її утримання на місяць — сума вразила багатьох і сягнула 60 000 гривень. Вона детально розписала свої витрати, включно з харчуванням, спортивними добавками, тренуваннями та масажами.

Про це пишуть у місцевому пабліку.

Жінка зазначила, що лише на спортивне харчування та добавки вона витрачає близько 8 000 гривень щомісяця, хоча точну суму складно порахувати через різну тривалість використання окремих препаратів. Щомісячні витрати на продукти сягають приблизно 27 000 гривень, водночас вона переважно готує вдома й не враховує витрати на ресторани. Вартість абонементу в спортзал становить близько 3 300 гривень на місяць, персональні тренування обходяться в 12 000 гривень, а масаж раз на тиждень — 4 400 гривень.

Відтак, утримання цієї, як висловилася блогерка, "машини" — 63 500 гривень на місяць.

Скриншот Stories одеситки

Скриншот Stories одеситки

Скриншот Stories одеситки

Скриншот Stories одеситки

Скриншот Stories одеситки

Скриншот Stories одеситки

Такий рівень витрат викликав жваву реакцію користувачів соцмереж. Під дописом почали з'являтися коментарі від підписників, які висловлювали різні думки. Дехто вважав, що такі витрати надмірні й критикував авторку: "Вона що, безробітна, щоб так себе утримувати?", "Багато дівчат виглядають краще, витрачаючи набагато менше". Інші зазначали, що такі цифри не викликають подиву, адже кожен має право розпоряджатися власними коштами на свій розсуд.

Що пишуть під дописом

Що пишуть під дописом

Що пишуть під дописом

Користувачі також звернули увагу на соціальний контекст, наголошуючи на тому, що межа бідності в Україні зараз становить близько 10 358 гривень на місяць на одну особу, і багато громадян живуть значно скромніше.

Що пишуть під дописом

"Шкода, що мізки вони собі купити не можуть…", — пише один глядач.

Що пишуть під дописом

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українка поскаржилася, що після заправки на двох різних автозаправках витрата пального виявилася значно різною. Її допис у соцмережах спричинив активне обговорення.