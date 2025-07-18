Одесситка призналась, сколько тратит на себя месяц — мужчин задело за живое (фото)

Мужчины в комментариях не сдерживались — многих возмутил факт таких расходов, которые, по их мнению, невозможно оправдать

Одесситка обнародовала в своем Instagram подробный отчет о том, сколько стоит ее содержание в месяц — сумма поразила многих и составила 60 000 гривен. Она подробно расписала свои расходы, включая питание, спортивные добавки, тренировки и массажи.

Об этом пишут в местном паблике.

Женщина отметила, что только на спортивное питание и добавки она тратит около 8 000 гривен ежемесячно, хотя точную сумму сложно сосчитать из-за разной продолжительности использования отдельных препаратов. Ежемесячные расходы на продукты достигают примерно 27 000 гривен, в то же время она преимущественно готовит дома и не учитывает расходы на рестораны. Стоимость абонемента в спортзал составляет около 3 300 гривен в месяц, персональные тренировки обходятся в 12 000 гривен, а массаж раз в неделю — 4 400 гривен.

Следовательно, содержание этой, как выразилась блоггерша, "машины" — 63 500 гривен в месяц.

Скриншот Stories одесситки

Скриншот Stories одесситки

Скриншот Stories одесситки

Скриншот Stories одесситки

Скриншот Stories одесситки

Скриншот Stories одесситки

Такой уровень расходов вызвал оживленную реакцию пользователей соцсетей. Под постом начали появляться комментарии от подписчиков, которые высказывали разные мнения. Некоторые считали, что такие расходы чрезмерны и критиковали автора: "Она что, безработная, чтобы так себя содержать?", "Многие девушки выглядят лучше, тратя гораздо меньше". Другие отмечали, что такие цифры не вызывают удивления, ведь каждый имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению.

Что пишут под постом

Что пишут под постом

Что пишут под постом

Пользователи также обратили внимание на социальный контекст, отмечая, что предел бедности в Украине сейчас составляет около 10 358 гривен в месяц на одного человека, и многие граждане живут значительно скромнее.

Что пишут под постом

"Жаль, что мозги они себе купить не могут…", — пишет один зритель.

Что пишут под постом

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинка пожаловалась, что после заправки на двух разных автозаправках расход горючего оказался значительно разным. Ее сообщение в соцсетях вызвало активное обсуждение.