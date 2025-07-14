Блогер заправилася на двох АЗС у Києві та порівняла витрати бензину: результат вразив мережу (відео)

У мережі запідозрили недобре

Українка поскаржилася на те, що після заправки автомобіля на двох різних АЗС витрати пального дуже різняться. У мережі її коментар викликав гучне обговорення.

Відповідним відео поділилася киянка kateryna__m у TikTok. Вона поскаржилася на те, що ціни на заправці WOG не тільки виявилися вищими, ніж на UPG, але й автомобіль проїхав значно менше.

Жінка каже, що після заправки на 20 літрів на WOG автомобіль проїхав лише 68 кілометрів, тоді як після заправки на 20 літрів на UPG – 90 кілометрів. Вона також запевнила, що умови їзди були однакові.

Відео за пару днів зібрало понад 1,2 мільйона переглядів та майже дві тисячі коментарів.

Жінка зізналася, що їздить на Hyundai Equus, проте багатьох сильно здивувало, що у цього автомобіля настільки велика витрата палива. Згідно з даними з відкритих джерел, у міських умовах у нього має бути витрата 15-18 літрів на 100 км та 8-9 літрів за містом.

Hyundai Equus

Зокрема, деякі припустили, що жінка насправді потай катається на вантажівці ЗіЛ-130 або на легкому гелікоптері.

Може це справді елітний ЗіЛ-130

Інші ж запідозрили, що в історії щось недобре.

"Обман. Обман всюди"

А треті спробували пожартувати.

А якщо пересісти на маршрутки, то машину взагалі заправляти не знадобиться

Втім, знайшлися й ті, хто зазначив, що у міських повсякденних умовах неможливо коректно порівняти витрати бензину. На це завжди впливатимуть погодні умови та робота кондиціонера, маршрут та стан дороги, наявність пробок та інші дрібниці, які дуже легко випустити з уваги.

Світ трохи складніший, ніж здається

Як повідомлялося раніше, в Україні останнім часом все частіше можна помітити елітні автомобілі, хоча це не завжди свідчить про підвищення навичок водіння в українців. Наприклад, розкішну Bentley Bentayga за сотні тисяч доларів розбили у Києві вже наступного дня після покупки.