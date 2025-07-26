Не тільки сарана знищує поля: фермери показали, яка біда спіткала Одещину (відео)

Місцеві жителі закликають не панікувати

Соняшник на Одещині засихає через спеку. В мережі показали поля біля Одеси з соняшником, що загинув.

Відео опублікував Telegram-канал "Одесса как она есть". На кадрах сумне видовище — соняхи засохли, навіть не встигнувши досягти зрілості. Люди пишуть, що ціни на олію будуть високі.

На інших полях все добре?

Проте деякі користувачі закидають авторам відео сіяння паніки. Місцеві мешканці розповідають, що на інших полях області з соняшником все добре, цей випадок поодинокий. Припускають, що на цьому полі сонях залишили навмисно, щоб покращити якість ґрунту.

"Дорогою на дачу проїжджаємо кілька полів соняшника, і все в нормі. І біля Одеси, і подалі від неї. Ось власне, що паніку розводите", "Не сійте паніку, бачила я те поле, мабуть, не було грошей зібрати або спеціально залишають для покращення ґрунту. Інші поля в нормі", — пишуть в мережі.

Соняху загрожує не лише спека та посуха

Варто зазначити, що сонях в Україні страждає також від нашестя сарани. Наприклад на Запоріжжі сарана накинулася на поле із соняшником. З'явилося відео, як тисячі комах покривають рослини суцільним килимом.

Як розповідав "Телеграф", сарана вже дісталася й до Одеської області. Величезних комах помітили в Одесі біля моря.