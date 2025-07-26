Не только саранча уничтожает поля: фермеры показали, какая беда постигла Одесчину (видео)

Местные жители призывают не паниковать

Подсолнечник в Одесской области засыхает из-за жары. В сети показали поля возле Одессы с погибшими подсолнухами.

Видео опубликовал Telegram-канал "Одесса, как она есть". На кадрах грустное зрелище — подсолнухи засохли, даже не успев достичь зрелости. Люди пишут, что цены на растительное масло будут высокие.

На других полях все хорошо?

Однако некоторые пользователи обвиняют авторов в видео в сеянии паники. Местные жители рассказывают, что на других полях области с подсолнечником все хорошо, это единичный случай. Предполагают, что на этом поле подсолнухи оставили специально, чтобы улучшить качество почвы.

"По дороге на дачу проезжаем несколько полей подсолнечника, и все в норме. И возле Одессы, и подальше от нее. Вот именно, что панику разводите", "Не сейте панику, видела я то поле, видимо, не было денег собрать или специально оставляют для улучшения почвы. Остальные поля в норме", — пишут в сети.

Подсолнечнику угрожает не только жара и засуха

Стоит отметить, что подсолнечник в Украине страдает также от нашествия саранчи. Например, на Запорожье саранча набросилась на поле с подсолнечником. Появилось видео, как тысячи насекомых покрывают растения сплошным ковром.

Как рассказывал "Телеграф", саранча уже добралась и до Одесской области. Огромных насекомых заметили в Одессе у моря.