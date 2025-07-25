Суцільний "килим": сарана накинулась на поле соняшнику під Запоріжжям (відео)

Комахи можуть знищити врожай за лічені дні

Сарана продовжує атакувати Запоріжжя. Масштабні зграї цих комах раніше зафіксували в області. Шкідники вже поширилися по великій частині нашої країни та завдають серйозної шкоди сільському господарству.

Цілі поля, вкриті сараною, виявили у селищі Балабине в Кушугумській територіальній громаді Запорізького району, за 4 кілометри від обласного центру. Про це повідомили у місцевому пабліку "Труха-Запоріжжя".

На відео добре видно, як сарана атакувала ціле поле. Можна побачити справжню хмару цих комах. Поле соняшника буквально кишить шкідниками — тисячі комах покривають рослини суцільним килимом.

Навряд чи з посівів соняшника щось залишиться після такого нашестя. Сарана поїдає все на своєму шляху, і може знищити врожай за лічені дні.

Комахи можуть належати до одного з двох видів сарани — єгипетської або перелітної. Вони всеїдні та швидко розмножуються.

Для боротьби з сараною необхідно негайно проводити хімічну обробку сільськогосподарських земель. Найефективнішими є інсектициди контактної та кишкової дії, які застосовують за допомогою наземної та авіаційної техніки. Проте другий вид обробки зараз обмежений через воєнний стан.

Нагадаємо, сарана все ближче до Києва. "Телеграф" писав, чого насправді треба боятися та що кажуть народні повір'я.