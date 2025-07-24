В Одесі біля моря помітили гігантську сарану: її розміри вражають (відео)

Комаха швидко мігрує

Сарана атакує Україну — комахи розповсюдилися на Запоріжжі, у Дніпрі, Кривому Розі, на Одещині та навіть у Вінниці. Тепер величезну сарану помітили біля моря в Одесі.

Відео з сараною, яку виявили неподілік моря, публікує Telegram-канал "Одеса INFO". На комах натрапив чоловік з дітьми.

Розміри комахи вражають

Ще кілька днів тому сарани там не було

"Ось море… До Одеси дісталася ця сарана. Скоро і тут у нас все зжеруть. Їх не було тут, буквально два-три дні з'явилася", — розповідає автор відео.

Нашестя сарани в Україні — що відомо

Спочатку величезні хмари сарани з'явилися над Запоріжжям та породили справжню паніку. Потім сарану почали помічати й в інших регіонах.

Важливо розуміти, що сарана не може вкусити людину, в цьому плані вона не несе загрози. Проте біда в іншому — рій сарани за лічені години здатна знищити врожай та перетворити поле на пустелю. Крім того, у деяких людей можуть виникати алергічні реакції через хітинові частинки мертвих комах у повітрі.

Розмноження сарани пов'язане з тим, що росіяни підірвали Каховську ГЕС. Це створило ідеальні умови для розмноження. Звільнені від води території з вологими чагарниками стали справжнім інкубатором для личинок комахи.

Раніше "Телеграф" розповідав про креативний спосіб знищення сарани, який знайшли на Запоріжжі. Там пропонують нести комах до зоомагазинів як корм для домашніх гризунів.