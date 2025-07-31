Пожежа біля новобудов в Одесі: полум'я стрімко підступає до будинків (відео)

Пожежа загрожує припаркованим автомобілям та будинкам

Увечері 31 липня в Одесі спалахнула велика пожежа поблизу житлового комплексу "Лузанівський парк". Вогонь швидко перекинувся з поля впритул до новобудов у районі Поскот.

Про це пишуть місцеві пабліки. Дим і полум'я охопили відкриту територію поруч із ЖК — люди активно діляться кадрами в соцмережах.

Місцеві жителі повідомляють, що пожежа загрожує припаркованим автомобілям та будинкам.

Очевидці публікують відео, на яких видно, як полум'я стрімко підбирається до паркувальних зон, а рятувальники намагаються загасити його. Через сильний вітер ситуація ускладнюється — вогонь швидко поширюється, створюючи ризик як для людей, так і для їхнього майна.

Обережно: на відео присутня нецензурна лексика!

Нижче — локація місця загоряння трави.

У ДСНС України неодноразово наголошували: в умовах періоду підвищеної пожежної небезпеки потрібно утриматися від спалювання сухої рослинності й уважно ставитися до відкритого вогню.

Лише за минулу добу, 30 липня, на Одещині зафіксовано 36 пожеж, з них 27 — саме через загоряння сухої рослинності на площі близько 10 гектарів. Одна з таких пожеж сталася вранці на полях зрошення в Пересипському районі Одеси — тоді горіли трава, сміття та очерет. Причина загоряння ще встановлюється, але надзвичайники не виключають людський фактор або навмисний підпал.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що регіон влітку охопили масштабні пожежі: у Березівському районі 9 липня палали поля, лісосмуги та окремі населені пункти. Місцеві жителі повідомляли, що вогонь у деяких селах дістався приватних осель і фермерських угідь.