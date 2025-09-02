Небезпечна гостя вдерлася у житлову багатоповерхівку під Києвом: її зняли на відео

Що хижачка забула у багатоповерхівці не зовсім зрозуміло

Українцям не завжди треба виходити за межі свого міста, щоб зустріти чергову небезпечну тварину. А в деяких випадках не обов’язково навіть залишати свій будинок.

Наприклад, мешканці житлового комплексу "Молодіжний" в Ірпені (Київська область) випадково познайомилися з незвичайною повзаючою "сусідкою". Кадрами поділився telegram-канал "КС: новини Києва".

На короткому ролику видно, що чоловік зустрів у своїй оселі відносно велику змію. За словами автора, на кадрах "не вуж, а гадюка".

Важко сказати, чи справді на кадрах гадюка, адже є певні ознаки, які можуть вказувати на те, що це мідянка. Проте, через якість відеозапису, вид змії важко визначити.

Як відомо, в Київській області проживають звичайні гадюки (Vipera berus), які заслужено вважаються одними з найнебезпечніших змій України. Зазвичай їх легко впізнати за чітко вираженим візерунком шкіри, хоча в північній Європі можна знайти повністю чорних особин. Голова гадюки виражена трикутна, схожа на наконечник стріли чи списа.

Також її легко впізнати по великих лусочках над очима, через що у неї постійно "нахмурений" вигляд. Однак найбільш чіткою ознакою можна вважати вертикальні зіниці.

Гадюка звичайна

Візерунок мідянок (Coronella austriaca) виражений менш чітко і дуже часто вони бувають однотонного сіро-коричневого або мідно-червоного кольорів. Голова мідянок має м’якіші форми, а зіниці круглі. Також мідянки тонкіші на вигляд, хоча можуть бути довшими за гадюк (до 90 см).

Мідянки, на відміну від вужів, будуть кусатися, якщо відчують небезпеку, проте вони не отруйні.

Мідянка

Раніше "Телеграф" розповідав, які види отруйних змій є в Україні. Їх укус є серйозною загрозою здоров’ю людини і в деяких випадках може призвести до смерті.