"Їй в лісі сумно стало". Перелякана хижа тварина блукала поруч з дітьми у Львові (відео)

У Львові біля 43 ліцею помітили лисицю. Вона блукала подвір’ям освітнього закладу поруч з дітьми. До цього хижака бачили на вулиці Івана Франка.

Про це повідомили у місцевих телеграм-каналах. Там показали відео.

"Лисиця бігає поряд з дітьми на подвір’ї 43 школи. Варто пам’ятати, що дикі тварини у людних місцях не природньо і така поведінка може свідчити про сказ", — йдеться у повідомленні.

Реакція українців

Реакція мешканців на появу лисиці виявилася неоднозначною. Частина людей висловила стурбованість щодо безпеки дітей та закликала негайно звернутися до відповідних служб. Багато коментаторів підкреслили, що поява дикої тварини серед людей може бути ознакою захворювання на сказ, що становить серйозну загрозу.

Водночас деякі користувачі відзначили красу тварини, хоча й визнали небезпечність ситуації. Окремі коментатори припустили, що лисиця могла забігти з лісу в пошуках їжі або притулку.

Наслідки війни для дикої природи

Поява диких тварин у людських поселеннях стала прямим наслідком повномасштабної війни, яка триває в Україні. Дикі тварини, так само як і люди, бояться вибухів, обстрілів та інших воєнних дій. Це змушує їх шукати безпечніші місця, часто приводячи до меж людських поселень.

Лисиці, як і багато інших видів дикої фауни, змушені адаптуватися до нових умов існування, коли їхні природні місця проживання стають небезпечними через воєнні дії. Міста, попри всі свої особливості, часом виявляються спокійнішими за ліси та поля, де лунають вибухи та ведуться бойові дії.

