"Краще за оригінал". Тимошенко "заспівала" свою версію відомого трека (курйозне відео)

Тетяна Крутякова
Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото Колаж "Телеграфу"

Смішний кавер на "Смарагдове небо" завірусився у мережі

У мережі завірусився черговий жарт про експрем'єр-міністра України Юлію Тимошенку. Цього разу створили кавер нібито в її виконанні відомого треку Drevo "Смарагдове небо".

Відповідне відео вже завірусилось у мережі. Користувачі в коментарях оцінили жарт та попросили створити повний трек.

На ролику зображена ніби обкладинка пісні у виконанні Тимошенко "Смаґазове небо". Цікава не тільки назва, а й саме фото політичної діячки. Адже вона зображена у вечірній фіолетовій шовковій сукні, з оголеним плечем та телефоном у руці. Це фото ймовірніше сфотошоплене або згенероване штучним інтелектом, але виглядає досить ефектно.

У треці лунає кілька схожих на оригінал пісні рядків голосом Тимошенко і усі вони мають характерний акцент на букві "г", яка у політикині часто звучала як "ґ".Також у пісні прозвучали і жарти про атаку Польщі російськими дронами.

У коментарі користувачі жартували, що треба створити повний трек і випустити. Дехто наголошував, що цей кавер краще ніж оригінал, а саме пісні "Смарагдове небо".

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося рідкісне архівне фото Тимошенко від відомого фотографа. Свого часу воно стало справжнім "хітом" і не через саму політикиню, а через геніальне рішення фотографа.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли з’явилася фірмова зачіска нардепки Тимошенко і хто створив цей образ.

