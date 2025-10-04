Готуйте човни та гумові чоботи. Одесу знову затоплює (відео та прогноз погоди)

Обласний центр знову в зоні ризику

Одеса з 30 вересня потерпає від підтоплень, спричинених сильними зливами. Місто ще не встигло оговтатися від минулого потопу, а у суботу, 4 жовтня, в обласному центрі знову йдуть дощі, деякі вулиці вже почало затоплювати.

Що варто знати:

В Одесі 4 жовтня оголосили І рівень небезпечності через зливи, що триватимуть до кінця дня

Місцева влада визначила понад 30 зон ризику підтоплення в обласному центрі

Станом на ранок найбільше опадів випало в районі Великого Фонтану

Як попередив Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів, в Одесі до 13 години 4 жовтня очікується значний дощ, який триватиме до кінця дня. Для обласного центра оголосили І рівень небезпечності (жовтий).

Що це означає:

За класифікацією Українського гідрометцентру, жовтий рівень небезпечності — це потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища погодні умови. Жителям рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

Прогноз погоди для Одеси на 4 жовтня

За прогнозами українських синоптиків, 4 жовтня вдень на Одещині прогнозується значний дощ. Також зливи йтимуть у сусідній Херсонській області та на Миколаївщині.

Прогноз погоди на 4 жовтня від Укргідрометцентра

За розрахунками метеосайта Ventusky, до 12 години 4 жовтня в Одесі випаде 11,1 мм опадів. Вже о 15:00, згідно з картою опадів, дощі ослабнуть.

Карта опадів в Одесі о 12:00 4 жовтня

Карта опадів в Одесі, прогноз на 15:00 4 жовтня

Найближчими днями в Одесі дощитиме

Синоптики прогнозують, що дощі в обласному центрі триватимуть й на наступному тижні. Лише у неділю буде без опадів, а потім до п'ятниці дощитиме.

Прогноз погоди в Одесі на наступний тиждень

Які зони Одеси може підтопити (карта)

Напередодні сильних дощів місцева влада визначила зони найбільшого ризику підтоплень в обласному центрі. До списку увійшли понад три десятки локацій, як окремих вулиць, так і цілих мікрорайонів. На сайті міськради опублікували карту зон, яким може загрожувати підтоплення.

Зони ризику підтоплення та затоплення в Одесі

Наслідки злив в Одесі 30 вересня

Рятувальники допомагали людям, що потрапили у складну ситуацію через потоп

Одесу вже підтоплює — відео

Тим часом в мережі вже почали з'являтися відео підтоплених вулиць Одеси. Станом на 11:20 найбільше опадів (13 мм) випало у приморській курортній місцевості Великий Фонтан на півдні Одеси.

Як повідомляв "Телеграф", негода, яка днями вирувала в Одесі забрала загалом 10 життів. Серед загиблих — 23-річна Надія Мишей, яка працювала в управлінні з питань містобудування та архітектури Одеської ОДА.