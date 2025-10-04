Готовьте лодки и резиновые сапоги. Одессу снова затапливает (видео и прогноз погоды)

Областной центр снова в зоне риска

Одесса с 30 сентября страдает от подтоплений, вызванных сильными ливнями. Город еще не успел оправиться от прошлого потопа, а в субботу, 4 октября, в областном центре снова идут дожди, некоторые улицы уже начало затапливать.

Что надо знать:

В Одессе 4 октября объявили I уровень опасности из-за ливней, которые продлятся до конца дня

Местные власти определили более 30 зон риска подтопления в областном центре

По состоянию на утро больше осадков выпало в районе Большого Фонтана

Как предупредил Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей, в Одессе до 13 часов 4 октября ожидается сильный дождь, который продлится до конца дня. Для областного центра объявили I уровень опасности (желтый).

Что это значит:

По классификации Украинского гидрометцентра, желтый уровень опасности — потенциально опасные для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды погодные условия. Жителям рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Прогноз погоды для Одессы на 4 октября

По прогнозам украинских синоптиков, 4 октября днем в Одесской области прогнозируется значительный дождь. Также ливни будут идти в соседней Херсонской области и на Николаевщине.

Прогноз погоды на 4 октября от Укргидрометцентра

По расчетам метеосайта Ventusky, к 12 часам 4 октября в Одессе выпадет 11,1 мм осадков. Уже в 15:00, согласно карте осадков, дожди ослабеют.

Карта осадков в Одессе в 12:00 4 октября

Карта осадков в Одессе, прогноз на 15:00 4 октября

В ближайшие дни в Одессе будет дождь

Синоптики прогнозируют, что дожди в областном центре продлятся и на следующей неделе. Только в воскресенье без осадков, а затем до пятницы будет дождь.

Прогноз погоды в Одессе на следующую неделю

Какие зоны Одессы может подтопить (карта)

В преддверии сильных дождей местные власти определили зоны наибольшего риска подтоплений в областном центре. В список вошли более трех десятков локаций — как отдельных улиц, так и целых микрорайонов. На сайте горсовета опубликовали карту зон, которым может угрожать подтопление.

Зоны риска подтопления и затопления в Одессе

Последствия ливней в Одессе 30 сентября

Спасатели помогали людям, попавшим в сложную ситуацию из-за потопа

Одессу уже подтапливает

Между тем, в сети уже начали появляться видео подтопленных улиц Одессы. По состоянию на 11:20 больше осадков (13 мм) выпало в приморской курортной местности Большой Фонтан на юге Одессы.

Как сообщал "Телеграф", непогода, которая на днях бушевала в Одессе, унесла в общей сложности 10 жизней. Среди погибших — 23-летняя Надежда Мышей, работавшая в управлении по вопросам градостроительства и архитектуры Одесской ОГА.