Потоп в Одесі тільки початок? Які кліматичні колапси загрожують Україні

В Одесі за добу випала місячна норма опадів

Нещодавня сильна злива та потом в Одесі загрожують й іншим містам України. Адже ця негода — наслідок зміни клімату та глобального потепління.

Що треба знати:

Не тільки в Одесі цьогоріч були рекордні опади

Чому циклон з дощем "застряг" над Одещиною

Де можна очікувати екстремальні зливи та дощі в Україні

Як розповіла "Телеграфу" синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, зміна клімату дедалі більше дає про себе знати в українських містах, і Одеса — яскравий приклад цієї тенденції. Адже зливи, які ще десятиліття тому були рідкістю, нині стають частим явищем. Вже зараз видно, що вони призводять до надзвичайних ситуацій.

Наслідки сильного дощу в Одесі

Птуха розповідає, що з 2015 року в Одесі зафіксували вже 14 випадків сильних дощів — коли за кілька годин випадає від 50 до 100 мм опадів. Але у попередні десять років таких випадків було лише 2-3.

"Зараз ми бачимо, як кліматичні зміни впливають на погоду. Екстремальні явища стають частішими, особливо біля моря. І Одеса — не виняток", — пояснила вона.

Синоптикиня пояснює, що Одесу накрила сильна злива нещодавно через циклон, який "застряг" над містом через блокування з півночі. Зазвичай такі явища зустрічаються у тропіках, але зараз їх можна побачити в іншій широті. Окрім того, тепле повітря утримує багато вологи, особливо над морем.

Рятувальники викачують воду в Одесі

"Через потепління в атмосфері накопичується більше вологи, активніше утворюються хмари, які приносять сильні дощі. Особливо, коли прогрівається поверхня моря", — каже Наталія Птуха.

Схожу думку висловила "Телеграфу" й Віра Балабух, кандидатка географічних наук. За її словами, чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може утримати. Тому з потеплінням та зміною клімату зростає ймовірність сильних злив. І це помітно не лише в Україні, а й в усьому світі.

Обидві фахівчині згодні: потепління — головна причина частіших і сильніших опадів. Однак Балабух додає, що сильні зливи можуть статися будь-де.

Рятувальники витягають людей з автобуса

"Це загальна тенденція — у Києві, Берліні, Італії чи Китаї. Це фізика: тепліше повітря — більше вологи — сильніші дощі", — каже кандидатка географічних наук.

Вона також підкреслює, що такі явища трапляються переважно влітку: у червні, липні чи серпні. Але випадків, коли за кілька годин випадає місячна норма опадів стає більше. До прикладу, в Одесі, за даними метеорологічної станції, за добу випало 94 мм, з них 21 мм — у нічні години і 73 мм в денні. Такі зливи належать до стихійних метеорологічних явищ і можуть спостерігатися раз у 10 років.

Рятувальники допомагають жінці під час повені в Одесі

Водночас в Одеській області відмічались опади й значно більшої інтенсивності. Так, у м.Сербка у червні 1996 року за 12 годин випало 143 мм опадів. Це майже 3,5 місячні норми опадів. 9-10 липня у Львові за 12 годин випало 110 мм, а за добу — 134 мм, у Бродах — 143 мм за 16 годин.

Синоптикиня наголошує, що такі інтенсивні опади можуть випасти у будь-якому регіоні України, проте в містах їхні наслідки найбільш руйнівні.

"Ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше. Тому потрібно готуватись уже зараз", — каже Балабух.

