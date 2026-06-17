Смугастий "хижак" влаштувався на півдні України: його укус може викликати параліч

Українські медики б’ють на сполох через появу нового агресивного виду комах

На півдні України вже кілька років фіксують небезпечного азіатського тигрового комара, якого легко впізнати за яскравими білими смугами на лапках і тілі. Через глобальне потепління ці комахи активно мігрують на північ Європи та вже прижилися у нашій країні.

Про це розповів "Телеграфу" ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарік. Вчений зазначає, що чим довше триває тепло, тим більше поколінь можуть дати комарі – цикл від яйця до дорослої комахи повторюється.

Головна небезпека цього виду полягає в тому, що тигрові комарі є переносниками небезпечних вірусних захворювань, зокрема лихоманки Західного Нілу. Це небезпечна хвороба, яка вражає центральну нервову систему і може спричинити запалення мозку.

Шлях передачі вірусу від комара до людини

Перші випадки цього захворювання в Україні почали фіксувати ще з початку 2020-х років.

Але не зовсім зрозуміло, чи захворіли ці люди в Україні, чи привезли інфекцію із собою з південних країн. Віктор Шпарік ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент Карпатського національного університету ім. В. Стефаника

Тим не менш, фахівці підкреслюють, що сам факт присутності тигрового комара в Україні підтверджено на всі 100%.

Раніше "Телеграф" вже розповідав про те, як позбутися комарів на дачі.