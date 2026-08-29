Частина Одеси залишилася без світла. Чи діють графіки відключень

Енергетики вже працюють над поверненням електрики в оселі містян

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В частині Одеси немає світла через локальну аварійну ситуацію. Без електропостачання залишилися частина Приморського, Одеського та Пересипського районів.

Про це повідомили у ДТЕК. Фахівці вже виїхали на місце аварії для ремонту та відновлення електропостачання.

Де дивитися інформацію щодо світла в Одесі

Дані про актуальні відключення оперативно повідомляє сайт ДТЕК. Щоб дізнатися причину відсутності світла за конкретною адресою в Одеській області, потрібно перейти на сторінку "Планові і аварійні відключення ДТЕК Одеські електромережі" та ввести адресу.

Крім того, можна скористатися чат-ботами Viber або Telegram. Там треба зареєструватися.

Чи буде світло взимку — прогнози

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко розповів "Телеграфу", що зима 2026-2027 може стати найскладнішою в історії України. Росія спробує знищити цивільну інфраструктуру у 500-кілометровій зоні ураження балістичними ракетами "Іскандер". За його словами, для більшої частини України ситуація не зміниться порівняно з минулою зимою, однак у прифронтових регіонах буде помітно гірше.

Водночас відомий дипломат та політик Роман Безсмертний в інтерв'ю "Телеграфу" зазначив, що Росія продовжує шукати нові способи атакувати українську енергетику напередодні зими, однак сценарій масштабного блекауту не є неминучим. Українська енергосистема за роки війни суттєво змінилася, а ворогу дедалі важче завдати удару, який міг би паралізувати її роботу.