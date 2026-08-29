Часть Одессы осталась без света. Действуют ли графики отключений

Энергетики уже работают над возвращением электричества в дома горожан

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В части Одессы нет света из-за локальной аварийной ситуации. Без электроснабжения осталась часть Приморского, Одесского и Пересыпского районов.

Об этом сообщили в ДТЭК. Специалисты уже выехали на место аварии для ремонта и возобновления электроснабжения.

Где смотреть информацию о свете в Одессе

Данные об актуальных отключениях оперативно сообщает сайт ДТЭК. Чтобы узнать причину отсутствия света по конкретному адресу в Одесской области, нужно перейти на страницу "Плановые и аварийные отключения ДТЭК Одесские электросети" и ввести адрес.

Кроме того, можно воспользоваться чат-ботами Viber или Telegram. Там нужно зарегистрироваться.

Будет ли свет зимой — прогнозы

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко рассказал "Телеграфу", что зима 2026-2027 может стать самой сложной в истории Украины. Россия попытается уничтожить гражданскую инфраструктуру в 500-километровой зоне поражения баллистическими ракетами "Искандер". По его словам, для большей части Украины ситуация не изменится по сравнению с прошлой зимой, однако в прифронтовых регионах будет заметно хуже.

В то же время известный дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью "Телеграфу" отметил, что Россия продолжает искать новые способы атаковать украинскую энергетику накануне зимы, однако сценарий масштабного блэкаута не неизбежен. Украинская энергосистема за годы войны существенно изменилась, а врагу все труднее нанести удар, который мог бы парализовать ее работу.