"Вирішальний момент в історії": лідер демократів в Сенаті пообіцяв, що США не кинуть Україну

Голова демократів у Сенаті зазначив, що допомогу Україні потрібно збільшувати

Сполучені Штати Америки не кинуть Україну, та продовжать надавати їй військову та фінансову допомогу. Щобільше, цю допомогу потрібно збільшити, оскільки 2024 рік є "вирішальним моментом в історії світу", а перемога Росії в Україні буде руйнівною за наслідками для цивілізованого світу і в першу чергу для США.

Про це заявив лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер, повідомляє CNN. Він зазначив, що під час візиту в Україну пообіцяв українській владі, що США не залишать їх без допомоги.

Окрім того, Шумер заявив про те, що допомогу Україні потрібно збільшувати. Зокрема мова йде про артилерійські снаряди та якнайбільше важкої та далекобійної зброї для руйнування російських мереж постачання та укріплень, а також про зенітні озброєння для протидії російському повітряному тероризму.

Шумер навів приклад, коли український оператор БПЛА розповів йому фронтовий випадок: безпілотник знайшов російські підрозділи та передав координати. Але росіян не обстріляли та не знищили, оскільки українська артилерія не мала боєприпасів.

"Росіяни можуть стояти далі, бити по українцях, а українці не можуть бити по них у відповідь", – резюмував він.

Як повідомлялося раніше, надання Україні військової допомоги від США знову відкладається на великий термін, оскільки Палата представників Конгресу США не зможе проголосувати документ раніше, ніж у середині березня.

23 лютого президент США Джозеф Байден звернувся до Конгресу із закликом виділити понад 60 млрд євро Україні. Байден вважає, що ставки у війні України зависокі та стосуються не лише її, а й усього світу.