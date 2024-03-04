Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова у дусі Кремля прокоментувала злиту розмову офіцерів Бундесверу щодо використання Україною далекобійних ракет Taurus по Кримському мосту. Вона заявила, що у Німеччині не завершено "денацифікацію".

Про це пишуть росЗМІ. У мережі цю заяву висміяли, а також чекають реакції Німеччини.

Вона наголосила, що наслідки для Німеччини будуть жахливими, якщо німці не змінять ситуацію. Ба більше, Захарова заявила, що Захід відповідатиме за руйнівні дії, які той планував і багато в чому реалізував. Німеччина має відповідати, а не розбиратися, додала вона.

Зауважимо, що також напередодні до Міністерства закордонних справ Росії було викликано посла Німеччини Александера Ламбсдорфа через розмову німецьких офіцерів про атаку на Кримський міст.

Реакція користувачів мережі

Коментуючи заяву Захарової, користувачі мережі написали, що високопосадовиця, певно, хильнула зайвого наперодні, тому й каже такі нісенітниці.

Водночас очікують і реакції лідерів Німеччини, зокрема канцлера Олафа Шольца.

Раніше "Телеграф" писав, що російський терористичний режим опублікував тексти розмов офіцерів Бундесверу щодо використання Україною далекобійних ракет Taurus, оскільки Росія бажає за будь-яку ціну зірвати постачання цих ракет. Служба військової контррозвідки Німеччини повинна якнайшвидше розслідувати цей виток та покласти край російському шпигунству.