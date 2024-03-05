Дипломатія — не місце для списання політичних невдах — Юрій Гудименко

Українській дипломатичній службі бракує системності та глибини багатоканальної роботи. Це зрештою призвело до того, що тема російсько-української війни поступилась в порядку денному країн-партнерів внутрішнім політичним процесам.

Про це молодший сержант ЗСУ у відставці та голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко розповів в інтерв’ю каналу "Фабрика новин".

"Багато років українська дипломатична служба виглядає як місце, куди списують недостатньо цікавих, але лояльних до влади постатей. Колишнього генпрокурора скинули послом у Швейцарію, колишнього міністра оборони Тарана — в Словенію, директора Державного концерну "Укроборонпром" Гусєва — в Азербайджан. Це не дипломатична служба. Це бажання не образити людину, призначивши її на статусну посаду без особливого навантаження. Але нам потрібно, щоб відбувалася активна дипломатична діяльність в Азербайджані, Швейцарії, де багато російських грошей, в Словенії, де є запаси артилерійських снарядів. Нерідко союзник набуває цінності з часом, але робота з ним уже провалена. Знайдімо інше місце, куди скидати політичних, але лояльних до влади невдах", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, Україна вже зараз повинна впливати на світові процеси, адже це питання виживання. Неприпустимо ставитися до дипломатії, як до чогось другорядного, в умовах тотальної залежності від іноземних країн у питаннях фінансового, військового забезпечення та прихистку переміщених осіб.

"Послами, консулами повинна вестися системна робота, роз'яснювальна комунікація з пресою. Якби в нас на початок повномасштабного вторгнення була б нормально поставлена дипломатія, ми б стикнулися зі значно меншою кількістю проблем, пов'язаних з постачанням зброї, кредитуванням, залученням комбатантів з інших країн. Адже зараз від Сумської до Херсонської областей по лінії фронту розвивається світова війна: за Росію воюють непальці, сомалійці, інші народи. Щоби не допустити цього, потрібна сильна дипломатія, якої немає. Адже чергового ексміністра нема куди "пристроїти" — ось і результат", — підкреслив Юрій Гудименко.