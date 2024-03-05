Дипломатия — не место для списания политических неудачников — Юрий Гудыменко

Украинской дипломатической службе не хватает системности и глубины многоканальной работы. Это привело к тому, что тема российско-украинской войны уступила в повестке дня стран-партнеров внутренним политическим процессам.

Об этом младший сержант ВСУ в отставке и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудыменко рассказал в интервью каналу "Фабрика новин".

"Многие годы украинская дипломатическая служба выглядит как место, куда списывают недостаточно интересные, но лояльные к власти фигуры. Бывшего генпрокурора сбросили послом в Швейцарию, бывшего министра обороны Тарана — в Словению, директора Государственного концерна "Укроборонпром" Гусева — в Азербайджан. Это не дипломатическая служба. Это желание не обидеть человека, назначив его на статусную должность без особой нагрузки, но нам нужно, чтобы происходила активная дипломатическая деятельность в Азербайджане, Швейцарии, где много российских денег, в Словении, где есть запасы артиллерийских снарядов. Нередко союзник приобретает ценность со временем, но работа с ним уже провалена. Давайте найдем другое место, куда сбрасывать политических, но лояльных к власти неудачников", — комментирует Юрий Гудыменко.

По словам военного, Украина уже сейчас должна влиять на мировые процессы, ведь это вопрос выживания. Недопустимо относиться к дипломатии как к чему-то второстепенному в условиях тотальной зависимости от других стран в вопросах финансового, военного обеспечения и убежища перемещенных лиц.

"Послами, консулами должна вестись системная работа, разъяснительная коммуникация с прессой. Если бы у нас до начала полномасштабного вторжения была бы нормально поставлена дипломатия, мы бы столкнулись со значительно меньшим количеством проблем, связанных с поставкой оружия, кредитованием, привлечением комбатантов из других стран, ведь сейчас от Сумской до Херсонской областей по линии фронта развивается мировая война: за Россию воюют непальцы, сомалийцы, другие народы. Чтобы не допустить этого, нужна сильная дипломатия, которой нет, ведь очередного экс-министра некуда "пристроить" — вот и результат", — подчеркнул Юрий Гудыменко.