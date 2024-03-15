Оборонка США страждає через відсутність допомоги Україні: ЗМІ дізналися про подробиці

Пентагону нема за що укладати контракти з виробниками зброї та боєприпасів

Поки Конгрес США не може проголосувати за виділення допомоги Україні у розмірі 60 млрд доларів, у Пентагону немає бюджету на 2024 рік. Через нерішучість конгресменів страждає насамперед обороноздатність США.

Про це повідомляє Defense Express. У 2024 році американці планували збільшити виробництво боєприпасів від 60 тисяч до 100 тисяч на місяць у 2026 році, але через брак фінансування це неможливо.

Зазначається, що від упевненої підтримки США України мало що зараз залишилося через бездіяльність Конгресу. І це в умовах найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни та наймасштабнішої світової кризи за десятиліття.

Якщо Пентагон не отримає фінансування, про плани збільшення виробництва боєприпасів проваляться. І єдине, на що США зможуть розраховувати, то це 72 тисячі боєприпасів на місяць.

"Очевидно — до того ж 2025 року. Це 864 тисячі 155-мм пострілів на рік, або в 2,8 рази менше за плани РФ на 2024 рік з виробництва великокаліберних снарядів", - констатують аналітики.

Через скорочення виробництва страждає не лише ситуація на фронті в Україні, а й внутрішня ситуація США з ОПК. Якщо 2023 року Пентагон впевнено говорив зброярам "розширюйте виробництво — викупимо все", то зараз сприятливій для бізнесу впевненості у подальшому розвитку настав кінець.

Крім того, затримки зі схваленням військової допомоги Україні скорочують контракти американських оборонних компаній на виготовлення нового озброєння за програмою USAI, так і замовлень на відновлення запасів озброєння, переданих за програмою PDA. І тут йдеться практично про всі види озброєння: ракет для HIMARS і Patriot, Javelin, танків Abrams і так далі.

"Водночас оборонний бізнес, це насамперед саме бізнес, який завжди любить стабільну прогнозованість. І виробництво озброєння фактично за обома програмами підтримки України озброєнням — це якраз про стабільний довгостроковий попит, який дозволяв модернізуватися та розширюватися. А затягнута пауза без розуміння того, коли вона завершиться, означає, що будь-які інвестиції у виробництво можуть себе не окупити. Це очевидний ризик, якого будь-який бізнес уникає. Це "збиток на старті", який перекреслює будь-який оптимізм, а головне підриває довіру" — пишуть аналітики.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Білий дім розкритикував Конгрес за бездіяльність у допомозі Україні. Джон Кірбі нагадав американським політикам, що Путін не зупиниться, а вони лише грають йому на руку.