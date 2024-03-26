Рус

Зеленський розповів, що буде з Даніловим після звільнення

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2178
Екссекретар РНБО продовжить роботу на користь країни
Екссекретар РНБО продовжить роботу на користь країни. Фото Колаж "Телеграфу"

Голова держави розповів про нові кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський подякував за роботу Олексію Данілову, якого своїм указом звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Голова держави пообіцяв йому нову посаду.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні. Його опублікувала пресслужба президента.

"Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок — про це пізніше", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що на посаду секретаря РНБО він призначив Олександра Литвиненка, а новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. У кожного з них є відповідний досвід.

"Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід", — сказав президент.

Зазначимо, що Олексій Данілов на посаді секретаря РНБО провів майже чотири з половиною роки. Про це він сам написав на сторінці у Facebook, коментуючи своє звільнення.

Наразі невідомо, яку нову посаду Зеленський запропонує Данілову. Журналіст Петро Шуклінов вважає, що екссекретар РНБО може стати послом України у Норвегії.

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко написав у Телеграм-каналі, що нібито Данілова можуть відправити послом у Норвегію. Проте жодної офіційної інформації немає.

Раніше "Телеграф" опублікував 5 найяскравіших заяв Данілова. Усі вони були зроблені під час повномасштабної війни з Росією.

Теги:
#Олексій Данілов #Володимир Зеленський