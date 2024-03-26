Зеленський розповів, що буде з Даніловим після звільнення

Голова держави розповів про нові кадрові зміни

Президент України Володимир Зеленський подякував за роботу Олексію Данілову, якого своїм указом звільнив з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Голова держави пообіцяв йому нову посаду.

Про це Володимир Зеленський розповів у вечірньому відеозверненні. Його опублікувала пресслужба президента.

"Вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок — про це пізніше", — сказав Зеленський.

Президент розповів, що на посаду секретаря РНБО він призначив Олександра Литвиненка, а новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. У кожного з них є відповідний досвід.

"Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко. Він має відповідний досвід", — сказав президент.

Зазначимо, що Олексій Данілов на посаді секретаря РНБО провів майже чотири з половиною роки. Про це він сам написав на сторінці у Facebook, коментуючи своє звільнення.

Наразі невідомо, яку нову посаду Зеленський запропонує Данілову. Журналіст Петро Шуклінов вважає, що екссекретар РНБО може стати послом України у Норвегії.

Пізніше нардеп Олексій Гончаренко написав у Телеграм-каналі, що нібито Данілова можуть відправити послом у Норвегію. Проте жодної офіційної інформації немає.

Раніше "Телеграф" опублікував 5 найяскравіших заяв Данілова. Усі вони були зроблені під час повномасштабної війни з Росією.