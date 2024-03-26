Зеленський звільнив Данілова з посади секретаря РНБО: хто замість нього

Відповідні укази вже були опубліковані

Президент України Володимир Зеленський звільнив із посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Тепер його місце посідає інша людина.

Про це стало відомо із відповідних указів на сайті Офісу президента. Обидва з’явилися у вівторок, 26 березня.

"Звільнити Данілова Олексія М’ячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться в указі президента.

Відомо, що замість Олексія Данілова було призначено голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Відповідним указом його також було звільнено зі своєї посади.

"Призначити Литвиненка Олександра Валерійовича секретарем Ради національної безпеки та оборони України", — йдеться в указі №188/2024.

Зазначимо, що Олексій Данілов був секретарем РНБО із жовтня 2019 року. До цього він був заступником секретаря. У 1994-1997 роках був мером Луганська, а 2005-2006 роках був призначений головою Луганської ОДА, заступником директора Європейського інституту інтеграції та розвитку.

Що відомо про Олександра Литвиненка

Народився 27 квітня 1972 року у Києві.

З 2007 до 2009 року обіймав посаду заступника начальника Департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України.

У період з 2009 до 2010 року був радником директора Інституту проблем національної безпеки при Раді національної безпеки та оборони України.

З 4 квітня 2014 року по 13 серпня 2019 року був заступником секретаря РНБО.

З 23 липня 2021 року Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки.

Олександр Литвиненко. Фото: Служба зовнішньої розвідки України

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому 2024 року Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності (ДЗНД) СБУ Романа Семенченка.