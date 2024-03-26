Нецензурний китаєць та "попередження" про вторгнення: 5 найяскравіших заяв Данілова в РБНО

Олексій Мячеславович не завжди добирав слова під час інтерв'ю

У вівторок, 26 березня, стало відомо про звільнення секретаря РНБО Олексія Данілова. За час повномасштабної війни він зробив ряд гучних заяв, проте деякі з них викликали особливий резонанс у суспільстві.

Він неодноразово коментував висловлювання світових та українських політиків. "Телеграф" зібрав найбільш гучні заяви Данілова під час перебування на посаді секретаря РНБО.

Пікантно спотворив прізвище Лі Хуея

Після візиту спецпредставника Китаю у справах Євразії Лі Хуея у Київ тоді ще секретар РНБО прокоментував пропозицію Пекіну стосовно мирних перемовин України з Росією. Данілов в етері телемарафону заявив, що ніхто не буде "розкидуватись землями". Проте він неправильно назвав прізвище китайського топчиновника.

"Я не розумію, хто може нашими територіями, нашими землями отак брати й розкидуватися. Тому що якомусь Х*ї, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати", — сказав Данілов.

"Задушив би цю тварюку" — Данілов про Путіна

У березні 2023 року екссекретар РНБО порівняв кремлівського диктатора з Гітлером. Ба більше, він заявив, що "задушив би цю тварюку". Емоційну заяву він зробив, говорячи про кількість вбитих росіянами українських дітей.

"500 дітей, яких ці мерзотники-терористи вбили. Хто поверне їм життя? Як ми можемо виміряти життя дитини, яке забрав цей сучасний Гітлер? А хлопчика чи дівчинки без ручки, без ніжки? Я задушив би просто цю тварюку", — сказав Данілов.

"Пашотові яйця" — висловлювання Данілова про західних політиків

У вересні 2023 року екссекретар РНБО розкритикував західних політиків за їхню слабку реакцію на російську агресію. Він заявив, що у них "пашотові яйця". Тоді Данілов застеріг про наслідки відсутності сильних політиків на Заході.

"Ви своїми пашотовими яйцями доведете до того, що автократичні режими захоплять владу в усьому світі", — сказав він.

Данілов заявив про створення "санітарної зони" до Москви

Вже колишній секретар РНБО прокоментував заяву кремлівського диктатора Путіна про створення "санітарної зони" на території України, заявивши, що можна влаштувати "санітарну зону", проте в Росії. Щобільше, деякі країни готові будуть допомогти у цьому.

"Звичайно, "санітарна зона" буде зроблена, але точно не Путіним, а українським військом. Причому не тільки українським військом, а я більш ніж впевнений, що в цьому братимуть участь і інші країни. І цей "санітарний кордон" проходитиме на території кордонів таких міст як Москва, може трохи далі", — сказав Данілов.

Попередження про війну чорним одягом

У березні 2022 року Данілов сказав, що влада готувалась до війни з листопада 2021 року. І тоді він подав знак про це українцям, обираючи одяг чорного кольору.

"Я завжди ходив у цивільному одязі, а в листопаді одягнув чорну форму — це був знак того, що ми готуємося", — сказав він.

Нагадаємо, що Олексія Данілова звільнили з посади секретаря РНБО 26 березня президентським указом. На цю посаду Зеленський назначив Олександра Литвиненка, колишнього голову Служби зовнішньої розвідки України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Данілов прокоментував власне звільнення. У соцмережі він опублікував емоційний допис.