Лукашенко взявся розкручувати тему "нелегітимності" Зеленського: згадав і Порошенко

Кремлівський посіпака грає на руку Москви

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що Росія може відмовитися від підписання мирного договору з Володимиром Зеленським після 21 травня. Вочевидь, лідер білоруської держави вирішив вкотре підіграти Москві, розхитуючи в інформаційному просторі тему про нібито "нелегітимність" Зеленського.

Відповідну заяву Лукашенко зробив у коментарі одному з російських телеканалів. У своїй звичній манері, він розіграв справжню сценку з кількома дійовими особами.

"Може створитися ситуація, коли той же Путін скаже: "Хлопці, а з ким підписувати договір? Повноваження у президента України закінчилися". Сьогодні ми підпишемо з ним, припустимо, якийсь договір, завтра ви прийдете до влади, станете президентом, вам це не сподобається. А вони вміють це робити, як з Мінськими угодами. Пам’ятаєте. Вони це все відкинуть і скажуть: "Та це нелегітимний президент підписував!" "Я взагалі цього не знаю! — Новий президент скаже", — заявив Лукашенко.

Він додав, що подібне може статися, якщо "не дай боже там Петро Порошенко прийде до влади".

"Він скаже: "Я це не знаю і знати не хочу!" Завтра йому на кишеню натиснуть, мільярди ж тиснуть завжди, американці й скажуть: "Продовжуй війну". Триватиме війна", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ЦВК вже пояснював чи залишиться Володимир Зеленський легітимним президентом після 20 травня (коли закінчиться його п’ятирічний термін перебування на посаді президента). В Центрвиборчкомі навели кілька залізобетонних аргументів на користь того, що чинний президент може продовжувати виконувати свої обов'язки, з огляду на те, що в країні триває війна.

При цьому, голова ЦВК Олег Діденко заявив про те, що подібні "інформаційні вкиди" щодо легітимності Зеленського активно використовує російська пропаганда.

Зауважимо, що ближче до 20 травня, тим більше з’являється подібних заяв. Звучать вони, здебільшого, від росіян та їхніх посіпак, на кшталт, Лукашенка. Про це, зокрема, заявляв політичний експерт Тарас Загородній.