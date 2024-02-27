"Звернення вже підготовлене": у Зеленського хочуть запитати КСУ про легітимність президента - ZN

Жодних звернень до КСУ поки не надходило

В Офісі президента України підготували звернення до Конституційного суду України (КСУ) щодо легітимності Зеленського після 20 травня 2024 року. Однак його поки що не подають.

Про це, посилаючись на власні джерела, повідомляє видання ZN. Насамперед варто нагадати, що згідно з Конституцією України (ч. 5 ст. 103) 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України. Адже 20 травня 2024 року спливає визначений Конституцією України (ч. 1 ст. 103) п’ятирічний термін з моменту інавгурації Володимира Зеленського. Проте через дилему з приводу нових виборів, що виникла у зв’язку з повномасштабним вторгненням, у ОП нібито вирішили прояснити питання та знайти вихід із ситуації. Одним із варіантів, за твердженнями журналістів, є відповідне звернення до Конституційного суду з поданням про офіційне тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п’ятирічний термін повноважень президента.

"Як повідомили джерела ZN.UA в офісі президента, ОПУ таке подання до КС уже підготував. Перед КСУ хочуть поставити кілька питань. Перше: чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан. Друге питання для ОП є більш важливим і стосується воно легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня.", — йдеться у матеріалі.

Стверджується, що нібито за задумом керівництва ОП,якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від "Слуги народу". Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали.

Станом на 27 лютого остаточного рішення щодо доцільності такого конституційного подання не прийнято, зазначає видання.

Варто зазначити, що в той же час, як попереджають українські спецслужби, Росія запустила нову спецоперацію під назвою "Майдан-3". протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних для світової безпеки наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України. Однією з її цілей буде :"поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні після 20 травня владних рішень".

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія готує стратегічну операцію щодо делегітимізації української влади.