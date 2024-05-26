"Існують чіткі правила": Шольц розповів, чи підтримає застосування ЗСУ західної зброї на території РФ

У Німеччині не хочуть "розширення конфлікту"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти застосування західного озброєння по російській території. За його словами, він не хоче розширення конфлікту.

Як повідомляє Tagesschau, про це розповів Шольц під час "громадянського діалогу" у Берліні у неділю, 26 травня. Канцлер не погодився з аргументами, що треба дати Україні можливість використовувати німецьку зброю на російській території.

Шольц каже, що "існують чіткі правила", які були погоджені з Україною та продовжують працювати щодо зброї з Німеччини.

Він зазначив, що не бачить зараз підстав для "розширення зони дії західної зброї", яка знаходиться в руках ЗСУ, але додав, що "це лише його теорія".

При цьому він наголосив, що мета його політики полягає в тому, щоб "не допустити перетворення цього конфлікту на велику війну".

Як повідомлялося раніше, республіканці в Конгресі США критикують Білий дім за те, що Україні не дозволяють використовувати американську зброю для ударів по території Росії. При цьому там кажуть, що законодавці не запроваджували таку заборону.