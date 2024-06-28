Володимир Зеленський проводить найпотужнішу міжнародну політику за всю історію незалежної України - нардеп Михайло Ананченко

2024-й рік вже є історичним та успішним для української дипломатії

Підписані між Україною та Європейським Союзом спільні безпекові зобов'язання, а також угоди про співробітництво у сфері безпеки з 19-ма країнами світу — вагомий внесок в обороноздатність нашої країни, який вкотре засвідчує, що з Володимир Зеленський проводить найпотужнішу міжнародну політику за весь період незалежності України. Про це у своєму фейсбук заявив Михайло Ананченко, народний депутат України.

"На фоні підписання заявки на вступ у Євросоюз якось не поміченим і не дуже висвітленим залишилось підписання у Брюсселі Володимиром Зеленським із Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС. Цей документ закріплює багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав – членів Євросоюзу надавати Україні підтримку в багатьох сферах: військовій, фінансовій, гуманітарній та політичній. Угода також підтверджує, що майбутнє України пов’язане із Європейським Союзом", — заявив Михайло Ананченко.

Він також зазначає, що 2024-й рік вже є історичним та успішним для української дипломатії. Зокрема, крім того, що Україні на Глобальному саміті миру в Швейцарії вдалося обʼєднати навколо себе 93 держави та 8 міжнародних організацій, Україна офіційно подала заявку на членство в ЄС та вже підписала спільні безпекові угоди з більш, ніж 10-ма країнами світу.

"Україна підписала спільні безпекові угоди з ЄС, США, Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, Естонією та Литвою. В найближчий час планується підписання безпекової угоди з Польщею та низкою інших держав. Це показує те, що Володимир Зеленський проводить безумовно найсильнішу міжнародну політику за всю історію незалежної України! Наша країна, ціною понад сотні життів учасників Революції Гідності та тисяч життів сьогоднішніх її захисників, у нерівній боротьбі з окупантом, твердо обрала своє європейське та євроатлантичне майбутнє, і я вдячний Офісу Президента України та всій команді Володимира Зеленського, що на міжнародній арені країна сьогодні впевнено рухається у правильному напрямку", — резюмує Михайло Ананченко.