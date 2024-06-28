Владимир Зеленский проводит самую мощную международную политику за всю историю независимой Украины – нардеп Михаил Ананченко

2024-й год уже является историческим и успешным для украинской дипломатии

Подписанные между Украиной и Европейским Союзом совместные обязательства по безопасности, а также соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с 19 странами мира — весомый вклад в обороноспособность нашей страны, который в очередной раз свидетельствует, что Владимир Зеленский проводит самую мощную международную политику за весь период независимости. Украины. Об этом в своем фейсбуке заявил Михаил Ананченко, народный депутат Украины.

"На фоне подписания заявки на вступление в Евросоюз как-то не замеченным и не очень освещенным осталось подписание в Брюсселе Владимиром Зеленским с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен Совместных обязательств безопасности между Украиной и ЕС. Этот документ закрепляет долгосрочные обязательства всех 27 государств-членов Евросоюза оказывать Украине поддержку во многих сферах: военной, финансовой, гуманитарной и политической.

Он также отмечает, что 2024 год уже является историческим и успешным для украинской дипломатии. В частности, кроме того, что Украине на Глобальном саммите мира в Швейцарии удалось объединить вокруг себя 93 государства и 8 международных организаций, Украина официально подала заявку на членство в ЕС и уже подписала совместные соглашения о безопасности с более чем 10 странами мира.

"Украина подписала совместные соглашения о безопасности с ЕС, США, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, Эстонией и Литвой. Планируется подписание соглашения о безопасности с Польшей и рядом других государств. Это показывает то, что Владимир Зеленский проводит безусловно сильнейшую международную политику за всю историю независимой Украины! Наша страна ценой более сотни жизней участников Революции Достоинства и тысяч жизней сегодняшних ее защитников в неравной борьбе с оккупантом твердо выбрала свое европейское и евроатлантическое будущее, и я благодарен Офису Президента Украины и всей команде Владимира Зеленского, что на международной арене страна сегодня уверенно двигается в правильном направлении", — резюмирует Михаил Ананченко.