"Без сюрпризів": що думають західні союзники про "план перемоги" Зеленського

Один з чиновників заявив, що план кардинально не змінив ситуацію

Деякі західні союзники України не вважають, що "план перемоги" президента Володимира Зеленського дійсно призведе до якогось прориву у війні. Західні офіційні особи намагалися знизити очікування щодо цього плану.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела. Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, яка побажала залишитися невідомою під час приватних обговорень, сказала, що в "плані перемоги" президента не було справжніх сюрпризів і він кардинально не змінив ситуацію. Інший чиновник назвав це "списком бажань".

Bloomberg зазначає, що один із союзників навіть висловив припущення, що настав час для нового раунду контактів із президентом РФ Володимиром Путіним. Обидва чиновники зазначили, що це має зробити чи то Зеленський, чи то представники інших країн.

Західні країни також починають турбуватися про власну безпеку, оскільки Росія продовжує виробництво зброї, яка може мати вплив за межами України. Москва має намір збільшити витрати на оборону до історичного максимуму в 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів) у 2025 році, згідно з проєктом трирічного бюджету, з яким ознайомилося Bloomberg News.

Другий чиновник сказав виданню, що, хоча союзники хочуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, Зеленський повинен пояснити, як може виглядати мир. За словами одного з офіційних представників, немає жодних ознак того, що Кремль планує відступити. Він зазначив, що союзники також обговорюють можливість зв’язатися з Путіним безпосередньо перед зустріччю Групи 20 у Бразилії, призначеною на листопад.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко розповів про те, що "План перемоги" України, який представить наш президент Володимир Зеленський своєму американському колезі Джо Байдену, з високою ймовірністю не має стратегії ведення бойових дій та проривів. Він здебільшого — наші пропозиції американським партнерам.