Республіканці хочуть розсекретити план Зеленського

Конгресмени і так дізнаються про план України

У США конгресмени-республіканці звернулися до президента Джо Байдена з вимогою розкрити зміст українського "плану перемоги". Своє прохання вони висунули за день до того, як президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолія для зустрічі із законодавцями.

Про це пише Reuters. Зазначається, що документ Зеленського було засекречено, а законодавці наполягають на тому, щоб з’явилася доступна для громадськості версія.

"З огляду на життєво важливі інтереси США, поставлені на карту в питанні розгрому Україною путінської армії, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб розуміти, на що витрачаються їх важко зароблені податкові долари", — йдеться в повідомленні.

Республіканці вважають, що Байден має негайно опублікувати пояснення того, як дії США та союзників прискорять наближення перемоги України. Крім того, вони вважають неприйнятним засекречування цього документа з урахуванням того, що їм незабаром доведеться голосувати за виділення нового пакета допомоги.

Як повідомлялося раніше, у штабі кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа заявила, що той не має наміру проводити зустріч із Зеленським.

Водночас відомо, що Зеленський проведе зустріч із Байденом у четвер, 26 вересня.