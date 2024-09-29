Швейцарія підтримала "мирний план" Китаю та Бразилії: в МЗС України сказали про відсутність логіки

В Україні заявили, що підтримка Швейцарією путінських друзів викликає лише розчарування

Швейцарія попри постійно декларований нейтралітет заявила про підтримку так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії. Мова йде про створену Пекіном платформу "Друзі миру", до якої доєдналася Бразилія та низка інших проросійських країн.

Про це повідомило видання Blick із посиланням на заяву представника Федерального департаменту закордонних справ (EDA) Швейцарії Ніколя Біло. За його словами, Швейцарія вважає, що Китай та Бразилія можуть покласти край війні в Україні.

"Ця ініціатива важлива, тому що вона пропонує альтернативу войовничим промовам, які звучали в ООН цього тижня як з українського, так і з російського боку", – пояснив він.

При цьому в "мирному плані" Китаю та Бразилії відсутні як посилання на Статут ООН, так і прихильність до збереження територіальної цілісності України. Свого часу через це Швейцарія відмовилася підтримувати цю ініціативу, але потім змінила думку – після того, як міністр закордонних справ Китаю Ван Ї виступив на Раді Безпеки ООН, а Швейцарію запросили на саміт "Друзів миру".

Заяву Біло вже прокоментувало Міністерство закордонних справ України. Там зазначили, що підтримка Швейцарією путінських друзів викликає лише розчарування та закликали усі цивілізовані країни світу уникати участі у таких сумнівних ініціативах.

"Українська сторона розчарована інформацією щодо підтримки швейцарською стороною так званого "Китайсько-бразильського консенсусу з 6 пунктів". Ми не можемо зрозуміти логіки такого рішення", – зазначили у МЗС, нагадавши, що Швейцарія брала участь у першому Глобальному саміті миру та допомагає у підготовці другого.

В МЗС підкреслили, що будь-які ідеї, дискусії та плани щодо припинення війни в Україні мають базуватися на двох принципах: це "Нічого про Україну без України" та повага до Статуту ООН і територіальної цілісності Української держави. З погляду України, єдиним шляхом до справедливого миру є "Формула миру" президента Володимира Зеленського. Інші ініціативи Україну не цікавлять, оскільки вони є неприйнятними.

"Будь-які ініціативи, які не містять чіткого посилання на статут ООН та не гарантують повного відновлення територіальної цілісності України, є неприйнятними. Такі "мирні ініціативи" лише створюють ілюзію діалогу, в той час, як агресор продовжує свої злочинні дії. Ми закликаємо Швейцарську Конфедерацію та всі країни, які підтримують міжнародне право і статут ООН, уникати участі в так званих "мирних ініціативах", які можуть лише ускладнити процес досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України. Ті ініціативи, які не визнають факту неспровокованої збройної агресії Росії проти України, прирівнюють жертву та агресора, пропонують деескалацію за рахунок суверенітету та територій України, не можуть бути підтримані Україною", – резюмували в МЗС.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай використовує війну в Україні для посилення власного впливу, про що говорять спроби президента країни Сі Цзіньпіна побудувати імідж "миротворця", просуваючи ідею переговорів з Росією.

Китай дотримується трьох позицій щодо війни російського режиму проти України – це негайне припинення вогню, переговори та утримання від санкцій та економічного тиску проти однієї зі сторін бойових дій. На таких умовах Китай вважає можливим врегулювання "української кризи", як у Пекіні називають війну в Україні.