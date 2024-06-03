Голос Півдня заглушила Росія? Індія відмовилася брати участь у Саміті миру на найвищому рівні - ЗМІ

Могла б виступити посередником між Росією та Заходом

Індія не визначилася з тим, на якому рівні візьме участь у Саміті миру, який відбудеться цього місяця у Швейцарії. Раніше країна заявляла про свою згоду та називала себе "Голосом Глобального Півдня".

Проте сьогодні стало відомо про те, що "Глобальний Південь", у кращому випадку, ймовірно представлятиме секретар МЗС Індії чи заступник радника з питань нацбезпеки. Ні прем'єр-міністр, ні міністр закордонних справ не збираються їхати на Саміт. Про це повідомляє видання Hindustan Times, посилаючись на свої джерела.

"Очікується, що участь Індії буде на тому ж рівні, що й на чотирьох попередніх зустрічах високопосадовців служби безпеки та політичних радників, які пройшли з 2022 року. Нью-Делі не буде представлений вищими лідерами, включаючи прем'єр-міністра або міністра закордонних справ, повідомили в уряді на умовах анонімності", — пише видання.

Як стверджує видання, минулого місяця Швейцарія направила свого міністра закордонних справ до Нью-Делі для того, аби переконати Індію взяти участь у Саміті миру. Тоді Александр Фазель заявив ЗМІ, що Індія та інші члени групи БРІКС (зокрема, Китай та Південна Африка) можуть виступати посередниками між Росією та Заходом.

Джерело видання заявило, що головне занепокоєння Індії полягає у тому, щоб країну не розглядали як "частину ініціативи, за якою група переважно західних країн створює рамки для майбутніх переговорів про припинення війни в Україні без участі Росії".

При цьому, як пише Hindustan Times, Індія досі утримується від публічної критики вторгнення Росії в Україну, хоча "закликає обидві сторони припинити бойові дії та повернутися до діалогу та дипломатії, щоб знайти рішення".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в інтерв’ю минулого місяця заявив, що Індія приєднається до всіх важливих самітів, які мають на порядку денному питання глобального миру, безпеки та розвитку.

"Україна та її партнери сподівалися, що Індія принаймні відправить міністра закордонних справ на мирний саміт, але наше джерело виключає таку можливість", — пише видання.

При цьому, за словами анонімного джерела видання, російсько-українська війна "має далекосяжні наслідки для загального ослаблення міжнародного порядку, який було засновано на правилах, навіть за межами Європи.

"Китай уважно стежить за тим, як Росія веде війну. Якщо Росія досягне успіху, це може вплинути на те, як Китай проводитиме свою політику щодо Тайваню і навіть за його межами", – додав співбесідник видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що Пакистан відмовився приїхати на Саміт миру. Таке рішення пояснили зусиллями країни щодо збереження свого "нейтралітету".