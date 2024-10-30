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Україна готує план для другого Саміту миру. Що про нього відомо

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Зеленський під час Саміту миру Новина оновлена 30 жовтня 2024, 22:38
Зеленський під час Саміту миру. Фото Офіс президента України

Прессекретар президента України озвучив деталі нового плану

Україна готує план, що складається з трьох пунктів — його мають подати на другому Саміті миру, який заплановано на листопад цього року.

Про це повідомила "Українська правда". Прессекретар Президента України Сергій Нікіфоров в ефірі телемарафону заявив, що Україна готує план за підсумками першого Саміту. Він відбувся у швейцарському кантоні Нідвальден 15 – 16 червня 2024 року.

За словами Никифорова, українська сторона активно працює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися підтримкою з їхнього боку. Під цими країнами маються на увазі держави, які Світовий банк означає як країни з низьким або середнім доходом.

"Підготовка до другого Саміту миру – це тема для окремої розмови. Так, Україна готує план, щоб презентувати за підсумками першого Саміту миру, готує план із трьох пунктів, щоб презентувати його на другому Саміті миру. Україна активно співпрацює з країнами Глобального півдня, щоб заручитися їхньою підтримкою", — заявив Никифоров.

Нагадаємо, Україна хоче організувати саміт миру, який спочатку планувався на листопад до кінця поточного року. На цей захід збираються покликати і Росію, а посередником при переговорах між сторонами війни бачать Туреччину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на першому саміті миру Україні вдалося зібрати 78 країн. Ще 15 відмовилися брати участь у заході.

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#Україна #Саміт #Росія #Війна #План