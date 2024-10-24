"Побачимо Росію на саміті миру": Зеленський назвав цілі Плану перемоги

Росія ухиляється від справжньої дипломатії і не хоче віддавати вкрадене, але треба змушувати їх зробити це

Коли План перемоги України буде реалізовано, Росію можна побачити на саміті миру. План розрахований те що, щоб позбавити РФ альтернатив крім справедливого миру.

На цьому наголосив президент Володимир Зеленський на третьому парламентському саміті Кримської платформи. За його словами, тоді ж можна буде говорити про реалізацію формули миру.

"Коли та якщо план перемоги буде повністю реалізовано, ми побачимо Росію на саміті миру. Ми побачимо реалізовану формулу миру, ми побачимо повністю відновлену дієвість цілей та принципів Статут ООН", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що План перемоги України містить все необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, крім справедливого миру.

"Росія ухиляється від справжньої дипломатії й не хоче віддавати вкрадене, але треба змушувати їх зробити це. Тобто, треба посилювати Україну і наші з вами спільні позиції", — додав глава держави.

Зазначимо, що План із п’яти пунктів виглядає так:

геополітика та запрошення України до НАТО;

оборона;

стримування Росії;

економічне співробітництво;

безпека.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у який термін може закінчитися війна в Україні завдяки Плану перемоги.