Байден заговорив про зниження "напруги" і вперше звернувся до американців після перемоги Трампа

Політик закликав усіх "перестати ворогувати"

Президент США Джо Байден, який незабаром має скласти повноваження, вперше звернувся до нації після перемоги Дональда Трампа на виборах 5 листопада. Він зазначив, що влада буде передана мирним шляхом.

Байден також зателефонував Трампу та привітав його з перемогою. Про це повідомляє ресурс Associated Press.

"Як завжди говорю, не можна любити країну тільки тоді, коли перемагаєш. Не можна любити ближнього лише тоді, коли з ним погоджуєшся", — сказав Байден у зверненні до свого народу.

Діючий резидент США підкреслив, що влада буде передана "мирним шляхом". За попередніми даними, передача влади в Америці відбудеться 20 січня.

Джо Байден також зазначив, що він не сумнівається в чесності та прозорості виборчої системи. Він уже зателефонував Трампу і привітав його з перемогою. Крім цього, він зателефонував і Камалі Гарріс, яка програла, та похвалив її за потужно проведену кампанію.

"Телефонував Трампу і Гарріс. Наголосив, що не треба бачити один в одному супротивників і ворогувати. Нам треба знижувати градус напруги", — резюмував Байден.

Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. У вівторок, 5 листопада, відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.

За інформацією ЗМІ, нова інавгурація Дональда Трампа намічена на 20 січня 2025 року. На даний момент невідомо, хто з високопоставлених гостей візьме участь у заході. Особливий інтерес викликає питання, чи відвідає інавгурацію Джо Байден, який у липні 2024 року зняв свою кандидатуру із передвиборчих перегонів.

Цікаво, що у 2020 році Байден здобув перемогу на виборах, набравши 306 голосів виборців, залишивши Трампа із 232 голосами. Тоді Трамп на інавгурацію Байдена не приїхав.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чим займатиметься Трамп у перші дні свого президентства. Передбачається, що після повернення до Білого дому його рішення стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти. Він діятиме швидко та рішуче.