"Топить слухачів у цунамі дезінформації": Блінкен жорстко "розкатав" Лаврова за постійну брехню

Цікаво, що відразу після свого виступу Лавров поспіхом втік із зали засідань

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі Ради міністрів ОБСЄ вступили у конфліктну полеміку через питання України. Лавров спробував звинуватити США у "ескалації", а Блінкен у відповідь фактично назвав Лаврова брехуном.

Про це написало Associated Press. Лавров, зазначає видання, під час виступу заявив, що Захід нібито провокує прямий конфлікт з Росією.

"Після афганської ганьби виникла потреба в новому спільному ворогові. Результатом є реінкарнація холодної війни, але тепер з набагато більшим ризиком її ескалації в гарячу фазу", – видав російський міністр.

Цікаво, що відразу після цього Лавров поспіхом втік із зали засідань. Блінкен під час свого виступу зазначив, що голова МЗС РФ "уміло топить слухачів у цунамі дезінформації" – фактично назвавши російського міністра брехуном – а також нагадав, що саме Росія влаштувала ескалацію, оскільки напала на Україну, притягнула до Європи війська КНДР, вдарила по Україні забороненою балістичною ракетою середньої дальності та атакувала українську енергетику. Також Росія знизила поріг застосування ядерної зброї, а тепер ниє про "ескалацію" та "небезпеку".

"Пан Лавров говорив про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір. Це саме те, про що йдеться: суверенне право України і українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві та під її керівництвом… Він говорить про неподільність безпеки. Це правильно, але це не може бути гра лише в одні ворота, це добре для Росії, але не для України. Але давайте не будемо обманювати себе і не дозволимо ні йому, ні комусь іншому обдурити нас. Це не про безпеку Росії й ніколи не було. Це про імперський проєкт пана Путіна стерти Україну з карти", – резюмував Блінкен.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський дипломат в ООН сміявся, коли слухав про смерті цивільних українців. А під час засідання ОБСЄ 5 грудня очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга назвав російського голову МЗС Сергія Лаврова воєнним злочинцем і залишив залу ОБСЄ перед його виступом.

Окрім цього, Лавров продовжив отримувати "дипломатичні ляпаси" під час свого виступу на засіданні ОБСЄ. Його звинуватили у брехні та зухвало ігнорували. Наприклад, під час промови Лаврова речник МЗС Чехії Даніель Драке показово почав читати книгу про суд для Путіна. Він назвав це читанням "обов’язкової літератури" у "вільний час".