Єрмак висловився про повернення кордонів України станом на 2022 рік

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч у Сполучених Штатах Америки з представниками команди Дональда Трампа. Під час зустрічі було обговорено питання припинення війни, відновлення Україною контролю над кордоном з Росією та вступу до НАТО.

Про підсумки зустрічі в коментарі NV розповіла політичний оглядач Юлія Забєліна. Вона зазначила, що Єрмак повіз у США певні пропозиції. Зокрема, йдеться про те, що Україні потрібно відвоювати кордони з Росією, якщо не станом на 1991 рік, то хоча б станом на 24 лютого 2022 року.

Також під час зустрічі Єрмака з командою Трампа обговорювалося питання членства України в НАТО. Як зазначає Забєліна, трампісти ставляться до цього вкрай негативно.

Тим часом Міністерство закордонних справ України заявляє, що Київ не згоден на жодні інші альтернативи, окрім членства в НАТО, а американські демократи на чолі з Джо Байденом теж навряд чи схвалять вступ України до Північноатлантичного Альянсу, підкреслила Забєліна.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна готова негайно здійснити демократичні вибори після встановлення справедливого світу. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.