"Він рішучий": Зеленський розповів перші деталі про зустріч з Трампом (відео)

Політики домовилися підтримувати подальші контакти

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном та новообраним президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив у Telegram. Глава держави заявив, що зустріч із Трампом була "хорошою та продуктивною".

Під час зустрічі політики обговорювали питання справедливого закінчення війни між Росією та Україною, а також поточну ситуацію на лінії фронту. За словами Зеленського, він домовився підтримувати подальші контакти із Трампом.

"Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це. Також дякую Президенту Макрону за організацію цієї зустрічі в Парижі. Спілкувалися про наших людей, ситуацію на полі бою та справедливий мир для України. Ми всі хочемо завершити цю війну якнайшвидше та справедливо. Домовилися працювати далі. Мир завдяки силі можливий", — заявив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що присутність на церемонії відкриття Нотр-Даму підтвердили президенти Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, Італії — Серджо Маттарелла, Польщі — Анджей Дуда, Хорватії — Зоран Міланович, Болгарії — Румен Радев, Естонії — Алар Каріс, Фінляндії — Александер Стубб та Литви — Гітанас Науседа. Також участь в урочистостях братиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, США не повинні брати участь у війні у Сирії. Про це заявив Дональд Трамп у соціальних мережах.