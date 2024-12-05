Єрмак вже зустрівся з топ-чиновниками США: деталі візиту - ЗМІ

Про візит Єрмака до США повідомили українські ЗМІ

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак напередодні інавгурації Дональда Трампа на посаді президента США прибув з візитом до Сполучених Штатів.

Як повідомила "Українська правда", Єрмак відвідав Флориду та Вашингтон. Він уже провів зустрічі з новообраним віце-президентом Джей-Ді Венсом та майбутнім радником з національної безпеки Дональда Трампа Майком Волтцем.

Крім того, Андрій Єрмак із майбутнім керівником апарату Білого дому Сьюзан Уайлз. Вона також є членом адміністрації Дональда Трампа.

Наразі про деталі зустрічі, а також про предмет перемовин не повідомляється.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що візит Єрмака пов’язаний із пошуком підтримки у нової адміністрації Білого дому у питаннях відображення російського вторгнення. Також повідомлялося, що Єрмак хотів поїхати до США одразу після виборів президента, проте тоді не вдалося організувати необхідні зустрічі.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Україна готова негайно здійснити демократичні вибори після встановлення справедливого світу. Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак.