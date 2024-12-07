Какой план по войне Ермак предложил команде Трампа: о выходе на границы 1991 года уже не говорили

Ермак высказался о возвращении границ Украины по состоянию на 2022 год

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу в Соединенных Штатах Америки с представителями команды Дональда Трампа. В ходе встречи обсуждались вопросы прекращения войны, восстановления Украиной контроля над границей с Россией и вступления в НАТО.

Об итогах встречи в комментарии NV рассказала политический обозреватель Юлия Забелина. Она отметила, что Ермак повез в США определенные предложения. В частности, речь идет о том, что Украине нужно отвоевать границы с Россией если не по состоянию на 1991 год, то хотя бы по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Также во время встречи Ермака с командой Трампа обсуждался вопрос членства Украины в НАТО. Как отмечает Забелина, трамписты относятся к этому крайне негативно.

Между тем Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Киев не согласен ни на какие другие альтернативы, кроме членства в НАТО, а американские демократы во главе с Джо Байденом тоже вряд ли одобрят вступление Украины в Североатлантический Альянс, подчеркнула Забелина.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Украина готова немедленно провести демократические выборы после установления справедливого мира. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.