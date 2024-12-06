Єрмак задоволений зустріччю з людьми Трампа

Але є певні побоювання

Українська делегація залишилась задоволеною результатами зустрічей у США з високопоставленими прихильниками новообраного президента Дональда Трампа. Цю делегацію очолював керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Як зазначає Politico, спираючись на джерела, зустрічі проходили з генералом у відставці Кітом Келлогом, обраним Трампом на посаду спеціального посланця з питань України та Росії, а також радником Трампа з національної безпеки Майком Волтцем і віцепрезидент Джей Ді Венсом.

За словами співрозмовника видання, метою зустрічей був розвиток відносин між адміністраціями президентів та знайомство обох сторін одна з одною.

"За словами одного зі співрозмовників, зустріч із Волтцем і Венсом була довгою і змістовною, і українська сторона залишилася задоволеною тим, як усе пройшло", — пише Politico.

Також Єрмак обговорив подальшу співпрацю між Україною та США з майбутньою главою штабу Білого дому Сюзі Вайлз. Та заїхав до резиденції обраного президента Мар-а-Лаго у Флориді – саме там він і зустрівся із Сюзан Вайлз.

До того ж члени української делегації запевняють, що з нетерпінням чекають початку співпраці з Трампом і провели продуктивні перші зустрічі.

"Але в кулуарах дехто побоюється, що Трамп може укласти невигідну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним "через голову Києва", прагнучи якомога швидше закінчити війну", — зазначає видання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у США підготували значний пакет допомоги для України.